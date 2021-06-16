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15:38, 16 июня 2021 года В Орле задержан подозреваемый в убийстве женщины и пенсионера Преступление инкриминируют 35-летнему жителю областного центра.





35-летний житель Орла стал подозреваемым в двойном убийстве. Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2. ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Фигурант задержан, на время расследования его хотят оставить под стражей, – сообщает сайт областного СУ СК.



Убийство произошло в одной из квартир в Железнодорожном районе Орла. По данным следствия, мужчина поссорился со своей 47-летней знакомой и на месте убил её множественными проникающими ударами ножа в шею и грудь. Затем подозреваемый несколько раз ударил 66-летнего хозяина жилища деревянным табуретом по голове, из-за чего пенсионер вскоре скончался.



Расследование продолжается. По инкриминируемой статье орловцу грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



