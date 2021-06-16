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15:51, 16 июня 2021 года На Орловщине от клещей пострадали 730 взрослых и 235 детей Данные приводит местное управление Роспотребнадзора.





В Орловской области клещи покусали 730 взрослых жителей региона и 235 детей, – такие данные приводит местное управление Роспотребнадзора. Неделю назад среди пострадавшего населения числились 533 взрослых и 196 несовершеннолетних. Таким образом, число укусов за минувшую семидневку возросло на 197 и 39 случаев соответственно.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года орловцы обращались к медикам с укусами клещей в 1,1 раза реже.



Пока в этом году случаев иксодового боррелиоза не выявлено. Также на 0,2% снизилась инфицированность клещей возбудителями боррелиоза.



Все еще продолжаются акарицидные обработки. Уже обработано 268 га общественных территорий и 129 га территорий детских оздоровительных лагерей.





Артём Ежаков



