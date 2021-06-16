Главная » Новости



17:16, 16 июня 2021 года В Орле бывшей жительнице Крайнего Севера занизили жилищный сертификат Женщина обратилась за помощью к прокурору региона Владиславу Малкину.





В Орловской области установлен факт нарушения законодательства при расчете суммы государственного жилищного сертификата для граждан, переехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Об этом стало известно после проверки прокуратуры, проведенной после обращения женщины к главе областного надзорного ведомства Владиславу Малкину.



Выяснилось, что областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства на 1 миллион рублей занизил стоимость сертификата для семьи из четырех человек.



По результатам проверки представления о необходимости устранения нарушения получили зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры и глава областного ПФР.



Прокуратура продолжает следить за ходом выполнения собственных требований, – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



