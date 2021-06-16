среда 16.06.2021 21:55:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:14, 16 июня 2021 года

В Орле сделали первый шаг к строительству дополнительного выезда из микрорайона «Зареченский»

Об этом рассказал мэр областного центра Юрий Парахин.


В Орле начнут строить улицу Витольда Почернина (первый Заслуженный мастер спорта СССР в Орле, чемпион мира 1964 года по высшему пилотажу). Это можно назвать первым шагом к организации дополнительного выезда с территории микрорайона «Зареченский». Об «амбициозном проекте» рассказал в своих соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.

Новый дорожный участок соединит улицы Зеленина и Царёв Брод. Градоначальник заявил, что воплощение в жизнь этого проекта займёт несколько лет – потребуется изъятие земельных участков в муниципальную собственность. Строительство начнётся не раньше 2023 года, так как к концу 2022 года запланирована подготовка проектно-сметной документации. Городские власти уже приступили к поиску подрядчика.

Начальная стоимость контракта — 3 млн 300 тыс. рублей. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства г. Орла».

Инфографика со страницы Юрия Парахина "Вконтакте"



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.