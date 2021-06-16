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18:14, 16 июня 2021 года В Орле сделали первый шаг к строительству дополнительного выезда из микрорайона «Зареченский» Об этом рассказал мэр областного центра Юрий Парахин.





В Орле начнут строить улицу Витольда Почернина (первый Заслуженный мастер спорта СССР в Орле, чемпион мира 1964 года по высшему пилотажу). Это можно назвать первым шагом к организации дополнительного выезда с территории микрорайона «Зареченский». Об «амбициозном проекте» рассказал в своих соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.



Новый дорожный участок соединит улицы Зеленина и Царёв Брод. Градоначальник заявил, что воплощение в жизнь этого проекта займёт несколько лет – потребуется изъятие земельных участков в муниципальную собственность. Строительство начнётся не раньше 2023 года, так как к концу 2022 года запланирована подготовка проектно-сметной документации. Городские власти уже приступили к поиску подрядчика.



Начальная стоимость контракта — 3 млн 300 тыс. рублей. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства г. Орла».



Инфографика со страницы Юрия Парахина "Вконтакте"







Артём Ежаков



