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21:20, 16 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня орловский МФЦ отметил 10 лет.



- 16 орловских выпускников сдали литературу и химию на высший балл.



- Новая точка на карте страны - для караванеров. Орловщина собрала тех, кто путешествует в доме на колёсах.



- Когда дети отдыхают - внимание взрослых обостряется. Сегодня состоялась комиссия по правопорядку.



- Орловщина готовит щит от коронавируса. В выходные дни вновь будут работать выездные пункты вакцинации.



- Гастрономический бренд региона. Свое блюдо может представить любой.



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