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5:31, 17 июня 2021 года

Переход на карты «МИР» завершится 1 июля 2021 года

До перехода на национальную платежную систему «МИР» у получателей пенсий и иных социальных выплат есть чуть меньше месяца. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает, что до этого времени банки будут продолжать перечислять выплаты на банковские карты любых платежных систем. Информировать ПФР не нужно в том случае, если при открытии карты «МИР» прежний номер счета получателя не изменился.


Данное требование не относится к гражданам, получающим выплаты через отделения почтовой связи, для них ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Передать в ПФР новые реквизиты счета удобнее всего через Единый Портал государственных и муниципальных услуг или сайт ПФР. Для подачи заявления, необходимо войти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru), используя логин и пароль от ЕПГУ. Далее для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в блоке «Пенсии» необходимо выбрать раздел «О доставке пенсии» и заполнить четыре его пункта:

• территориальный орган, который выплачивает пенсию;
• данные заявителя;
• сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат (выбрать способ доставки – через кредитную организацию и указать данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка);
• подтверждение данных.

По окончании следует нажать кнопку «Сформировать заявление», на экране появится заполненная форма. Убедившись в правильности реквизитов, можно «Отправить заявление». Гражданам, не имеющим возможности воспользоваться электронными сервисами ПФР, можно обратиться в Клиентскую службу по предварительной записи, сообщает пресс-служба Орловского отделения ПФР.


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