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6:33, 17 июня 2021 года Миллионный долг перед бывшим мужем мешал орловчанке покинуть страну Женщина не торопилась возвращать деньги, поэтому пришлось вмешаться судебным приставам.





В Орле судебные приставы добились взыскания более чем 1 миллиона рублей компенсации, которые местная жительница не выплатила своему экс-супругу в предписанный срок. Сотрудники управления наложили ограничения на расчетные счета должницы и запретили ей покидать территорию России. Невозможность выезда за границу вынудила женщину сразу же выплатить требуемую сумму и 87 тысяч рублей исполнительского сбора, чтобы её запланированная поездка не сорвалась, – сообщает сайт областного УФССП.





Артём Ежаков



