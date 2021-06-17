Миллионный долг перед бывшим мужем мешал орловчанке покинуть страну

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6:33, 17 июня 2021 года
Миллионный долг перед бывшим мужем мешал орловчанке покинуть странуЖенщина не торопилась возвращать деньги, поэтому пришлось вмешаться судебным приставам.
В Орле судебные приставы добились взыскания более чем 1 миллиона рублей компенсации, которые местная жительница не выплатила своему экс-супругу в предписанный срок. Сотрудники управления наложили ограничения на расчетные счета должницы и запретили ей покидать территорию России. Невозможность выезда за границу вынудила женщину сразу же выплатить требуемую сумму и 87 тысяч рублей исполнительского сбора, чтобы её запланированная поездка не сорвалась, – сообщает сайт областного УФССП.
Артём Ежаков