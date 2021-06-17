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7:34, 17 июня 2021 года В Кромском районе из гаража украли 80 аккумуляторов Полицейские уже установили троих подозреваемых.



В Орловской области у мужчины из гаража украли 80 аккумуляторов. К преступлению могут быть причастны трое граждан в возрасте от 26 до 37 лет, – сообщает сайт областного УМВД.



Кража произошла ночью в Кромском районе. Злоумышленники проникли в помещение, разобрав крышу, вытащили аккумуляторы, вывезли их на автомобиле с прицепом в соседнюю область и сдали в пункт приёма металла.



На время расследования всех фигурантов оставили под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



