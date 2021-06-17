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8:35, 17 июня 2021 года В орловской больнице задержали дебошира Нарушителя утихомирил наряд вневедомственной охраны Росгвардии.





В Орле в одной из больниц Советского района Орла росгвардейцы задержали хулигана, пришедшего в приёмный покой под предлогом оказания ему срочной медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба областной Росгвардии, 35-летний местный житель по внешним признакам и поведению был нетрезв. Он вступил в словесную перепалку с медиками, оскорблял присутствующих, размахивал руками и пытался сломать больничную мебель.



Персонал вызвал наряд вневедомственной охраны через «тревожную» кнопку. Мужчину задержали и передали полицейским.





Артём Ежаков



