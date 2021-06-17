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Главная » Новости

9:17, 17 июня 2021 года

Стало известно, каких авторов предпочитают заключенные орловских колоний

В УФСИН России по Орловской области составили рейтинг самых читаемых стихотворений.


Во всех исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области провели опрос осужденных. У них интересовались, какие стихи они читают.

Чаще всего осужденные называли «Реквием» и «До твоего прихода» Роберта Рождественского. Вторым по популярности стал цикл стихов «Бессонница» Марины Цветаевой. Также отмечались произведения Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Эдуарда Асадова. Замыкают список стихи Александра Блока и Иосифа Бродского.

Во всех исправительных колониях Орловской области имеются библиотеки, насчитывающие до нескольких десятков тысяч экземпляров книг. Библиотеками могут пользоваться все желающие, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области.


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