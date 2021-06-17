Стало известно, каких авторов предпочитают заключенные орловских колоний

|
|
|Главная » Новости
9:17, 17 июня 2021 года
Стало известно, каких авторов предпочитают заключенные орловских колонийВ УФСИН России по Орловской области составили рейтинг самых читаемых стихотворений.
Во всех исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области провели опрос осужденных. У них интересовались, какие стихи они читают.
Чаще всего осужденные называли «Реквием» и «До твоего прихода» Роберта Рождественского. Вторым по популярности стал цикл стихов «Бессонница» Марины Цветаевой. Также отмечались произведения Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Эдуарда Асадова. Замыкают список стихи Александра Блока и Иосифа Бродского.
Во всех исправительных колониях Орловской области имеются библиотеки, насчитывающие до нескольких десятков тысяч экземпляров книг. Библиотеками могут пользоваться все желающие, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.
Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области.
Орловское Информбюро