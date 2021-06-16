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21:09, 16 июня 2021 года Клычков: «В ближайшую неделю ситуация по коронавирусу изменится» Губернатор Орловской области объявил о грядущих противоэпидемиологических мерах в регионе.





Глава Орловщины Андрей Клычков во время сегодняшнего прямого эфира в соцсетях высказался на тему возможных коронавирусных ограничений и спрогнозировал изменение эпидобстановки в регионе уже в ближайшую неделю, связав это с возвращением в область людей, в том числе и из Москвы, где сейчас очень сложная ситуация с заболеваемостью. Губернатор призвал орловцев готовиться к этому – уже сейчас наметилась тенденция превалирования заболевших над выздоровевшими.



Среди уже предпринимаемых в регионе мер – приостановка сворачивания мест для госпитализации больных с COVID-19. На завтрашнем заседании оперативного штаба Клычков вынесет вопрос о переносе на неопределенный срок «Троицких хороводов». Мероприятия в День памяти и скорби планируются в усеченном формате, также как и День города в Ливнах.



Глава региона заявил, что не сторонник тотального карантина и принудительной вакцинации, но подчеркнул, что прививка – единственный путь к победе над пандемией, и снова призвал орловцев записываться на процедуры.



Сейчас в Орловской области отвакцинировалось более 23% населения. В свободном доступе чуть больше 19 тысяч доз препаратов. До конца июня будет решен вопрос с вакцинацией иностранцев – она будет платной. К слову, сам губернатор заявил, что хорошо себя чувствует после прививки 12 июня.



В отношении предприятий, которые по объективным причинам не хотят проводить вакцинацию, сейчас прорабатывается вопрос о приостановке их деятельности в случае вспышки коронавируса среди персонала. Обратившись к бизнесу, Клычков попросил «поставить задачу вакцинировать коллективы».





Артём Ежаков



