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21:51, 16 июня 2021 года В Орловской области отрицательный тест на COVID-19 станет пропуском на выпускной Такой вариант допустил губернатор Андрей Клычков.





Выпускные мероприятия в учебных учреждениях Орловской области могут пройти при условии отрицательных тестов на коронавирус у присутствующих и в закрытых помещениях. Такой вариант озвучил губернатор Клычков. Это связано с ограничительными мерами, введенными рядом субъектов России и прогнозом ухудшения эпидситуации в регионе. Департаменту образования уже поручено подготовиться проведению выпускных мероприятий, учитывая обстоятельства. Сегодня днем его глава Татьяна Крымова на брифинге заявила, что торжества пройдут 25 и 26 июня в традиционном формате с сохранением противоэпидемиологических ограничений.





Артём Ежаков



