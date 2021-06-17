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9:32, 17 июня 2021 года

На Орловщине зарегистрировали первую в России инсулиновую помпу отечественного производства

Устройство разработали на Болховском заводе полупроводниковых приборов.


Инсулиновая помпа «БЭТА», созданная на Болховском заводе полупроводниковых приборов, первая из отечественных устройств получила регистрационное удостоверение на производство в России, – сообщает сайт областного правительства. Завод вложил в разработку 5 миллионов рублей собственных средств и работал над помпой полтора года. Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил надежду реализовать в регионе пилотный проект по эксплуатации устройства.

Инсулиновая помпа работает по принципу автоматической подачи инсулина в тело. Для этого прибор крепится на пациенте и устройству задают нужные параметры. Болховская разработка позволяет работать не только с инсулином, но и другими препаратами. К другим преимуществам «БЭТЫ» над иностранными аналогами относят легкость, удобность, лучшую управляемость, удобный интерфейс и эргономику.

Фото пресс-службы областного правительства

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Артём Ежаков
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