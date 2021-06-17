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9:51, 17 июня 2021 года В Орле после столкновения «Лады» и «Ягуара» госпитализировали мужчину Лечение в стационаре потребовалось водителю отечественной легковушки.





Около двух часов дня 16 июня возле дома №42 на Наугорском шоссе в Орле столкнулись «Лада» и «Ягуар». 55-летний водитель отечественной легковушки с полученными травмами был госпитализирован. Как следует из информации пресс-службы областного УГИБДД, он поворачивал на Наугорское шоссе с переулка Ипподромный, и в этот момент врезался в иномарку, едущую по шоссе со стороны улицы Лескова.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



