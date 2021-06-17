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10:17, 17 июня 2021 года В Орле начнут строительство магазина Leroy Merlin Торговую точку площадью планируют построить в течение года.





В Орле вскоре начнется строительство крупного магазина Leroy Merlin – международной компании, торгующей стройматериалами, хозтоварами, мебелью и др. Информация об этом размещена на информационном портале Орловской области. В проект создания торговой точки площадью 8 тыс. м2 на улице Раздольной Leroy Merlin вложит 1,5 млрд рублей инвестиций.



Сейчас стройка находятся на стадии оформления разрешительных документов. Планируется, что цикл работ займет около года. В новый магазин будут наняты около 200 сотрудников.





Артём Ежаков



