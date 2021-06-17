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10:46, 17 июня 2021 года В Орле задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку На время расследования 38-летнего фигуранта оставили под стражей.





В Орле совершено разбойное нападение на пенсионерку. Под подозрением оказался 38-летний житель Орловского района, его заключили под стражу, – сообщает сайт областного УМВД. Следствие считает, что мужчина в дневное время зашел в незапертый дом в Заводском районе и потребовал от хозяйки отдать ему все имеющиеся деньги. Получив отказ, он несколько раз сильно ударил женщину, и, не найдя наличность самостоятельно, забрал несколько бутылок со спиртным и скрылся. О случившемся полицейским рассказала дочь пострадавшей, когда через некоторое время узнала от матери, что произошло.



Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



