четверг 17.06.2021 11:58:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:46, 17 июня 2021 года

В Орле задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку

На время расследования 38-летнего фигуранта оставили под стражей.


В Орле совершено разбойное нападение на пенсионерку. Под подозрением оказался 38-летний житель Орловского района, его заключили под стражу, – сообщает сайт областного УМВД. Следствие считает, что мужчина в дневное время зашел в незапертый дом в Заводском районе и потребовал от хозяйки отдать ему все имеющиеся деньги. Получив отказ, он несколько раз сильно ударил женщину, и, не найдя наличность самостоятельно, забрал несколько бутылок со спиртным и скрылся. О случившемся полицейским рассказала дочь пострадавшей, когда через некоторое время узнала от матери, что произошло.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.