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11:38, 17 июня 2021 года «Приходит большее осознание смысла жизни». Орловские медики – о своей работе в пандемию коронавируса 20 июня – День медицинского работника.





Больница Боткина. Именно сюда в марте 2020 года госпитализировали первых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. И заведующий инфекционным отделением Владимир Катырин одним из первых встал на передовую в борьбе с новым вирусом. Владимир Катырин, заведующий первым инфекционным отделением Городской больницы имени С.П.Боткина «Мы вместе с инфекцией и учились лечить эту инфекцию, в настоящее время мы вышли на хороший уровень. Я считаю, что в Орловской области лечение коронавирусной инфекции проводится на достаточно высоком уровне». Больница Семашко. Её позже перепрофилировали в ковидный госпиталь. Здесь принимают пациентов разного возраста и разной тяжести заболевания. Заведующая отделением реанимации Елена Анисимова тоже оказалась на первой линии коронавирусного фронта. В её отделение попадали самые сложные пациенты, часто требующие искусственной вентиляции легких. На этой неделе она впервые за год смогла снять уже ставший привычным защитный костюм. Елена Анисимова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации БСМП им. Н.А.Семашко: «Привычные для нас больные ушли на второй план. Остался ковид. Это было очень тяжело. Люди умирали, люди страдали. Мы всегда сталкиваемся с этим в своей специальности, потому что самые тяжелые больные всегда были у нас, но здесь было что-то новое и неизведанное». Коллега Елены Анисимовой - заведующий лор-отделением Александр Синицын тоже постепенно возвращается к привычному режиму работы. Последний год он совершенно забыл о своих профильных пациентах, работая исключительно в реанимации. И в новую жизнь он возвращается с новым её осознанием. Александр Синицын, заведующий оториноларингологическим отделением БСМП им. Н.А.Семашко: «Приходит большее понятие, большее осознание вообще смысла жизни, как личной, так и всего человечества. Ведь пандемия затронула весь земной шар, мы ещё долго будем познавать это заболевание, изучать его, испытывать на себе последствия». Врач-кардиолог из областной клинической больницы тоже вовлечён в процесс борьбы с невидимым врагом. Ему и его коллегам пришлось работать в лихорадочном режиме, справляясь не только с профильной патологией, но и с новым вирусом, который усугублял и течение болезни, и риски, связанные с ней, в разы. Денис Швец, врач-кардиолог кардиологического отделения №1 Орловской областной клинической больницы: «Наша родина, наша страна сталкивалась с такими проблемами, когда наши деды воевали с оккупантами. Наша заслуга по сравнению с ними - мизер, но чем-то отдалённо напоминает боевые действия. Я думаю, мы с честью будем заслуги своих дедов поддерживать, не ударив в грязь лицом в борьбе с этим недугом - с COVID-19». Последний год в особом режиме работали и врачи-терапевты районных поликлиник. Нагрузка на них выросла многократно. Увеличилось как число пациентов на приёме, так и количество вызовов. Причём люди иногда вызывали врача просто для того, чтобы успокоиться, - неизвестный вирус пугает. Татьяна Соболь, врач-терапевт поликлиники №2: «У нас был восьмичасовой рабочий день, но в связи с тем, что поток людей увеличивался, нам приходилось задерживаться и до восьми, и до девяти вечера. Было тяжело, но мысли всё бросить не было». Наши сегодняшние герои - это лишь малая доля тех, кто не испугался нового вируса, не ушли в закулисье, а продолжили бороться и стоять на страже здоровья и жизни каждого своего пациента.





Екатерина Игнатюк



