В Орле прошёл региональный чемпионат по легкой атлетике

Турнир проходил в течение двух дней и собрал около 250 участников.

Лето для легкоатлета – рабочая пора. Позади – первое место на командном Чемпионате России. Орловцы стали лучшими в лиге Б. Наши спортсмены показали средний результат, который дает возможность в следующий раз попробовать силы с более сильными соперниками. Большая часть наград - на счету мужчин.

В региональном чемпионате приняли участие как юные, так и взрослые спортсмены. Старшие не только сами боролись за награды, но и тренировали своих воспитанников прямо на дорожке.

Самым многочисленной дисциплиной стал бег. Многие из спортсменов, выходящие на дистанции орловских турниров, – универсалы. Но любимые дистанции есть практически у каждого.

Екатерина Сидоренко, участница чемпионата Орловской области: «Я обожаю бегать 100 метров именно потому, что 200 метров бегать сложнее, и быстрее устаешь, а на 60 метрах нужно быстрее рассчитывать скорость».

Победители областного соревнования получат право выступить на Чемпионате и Первенстве России. Оба национальных турнира состоятся в конце июня.