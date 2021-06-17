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11:57, 17 июня 2021 года

В Орле прошёл региональный чемпионат по легкой атлетике

Турнир проходил в течение двух дней и собрал около 250 участников.


Лето для легкоатлета – рабочая пора. Позади – первое место на командном Чемпионате России. Орловцы стали лучшими в лиге Б. Наши спортсмены показали средний результат, который дает возможность в следующий раз попробовать силы с более сильными соперниками. Большая часть наград - на счету мужчин. 
 
В региональном чемпионате приняли участие как юные, так и взрослые спортсмены. Старшие не только сами боролись за награды, но и тренировали своих воспитанников прямо на дорожке. 
 
Самым многочисленной дисциплиной стал бег. Многие из спортсменов, выходящие на дистанции орловских турниров, – универсалы. Но любимые дистанции есть практически у каждого.
 
Екатерина Сидоренко, участница чемпионата Орловской области: «Я обожаю бегать 100 метров именно потому, что 200 метров бегать сложнее, и быстрее устаешь, а на 60 метрах нужно быстрее рассчитывать скорость».
 
Победители областного соревнования получат право выступить на Чемпионате и Первенстве России. Оба национальных турнира состоятся в конце июня.



Анастасия Дорохова
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