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12:05, 17 июня 2021 года

В орловских колониях вакцинируют заключённых

Чем прививают отбывающих наказание, и как они переносят вакцинацию, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Съёмочная группа телеканала Россия - это первое СМИ, которое попало на территорию исправительного учреждения за полтора года. Здесь по-прежнему сохраняются строгие меры ограничения, но тем не менее с апреля этого года разрешили краткосрочные и длительные свидания. Чтобы увидеться с родственниками, нужно предоставить свежую справку с отрицательным тестом на COVID-19 и документ о том, что вы не были в контакте с больными коронавирусом. Не допустить распространения инфекции среди осуждённых помогает вакцинация. В орловских колониях она началась с конца апреля. 
 
Прививочный пункт организован прямо в колонии, на базе медчасти. Как и везде, перед процедурой - обязательный осмотр терапевта. Если температура, давление, сатурация и другие показатели в норме, можно вакцинироваться. 
 
Алексей Новиков, начальник МЧ-2 УФСИН России по Орловской области: «Вакцинацию на сегодняшний момент прошли 65 человек - и первую вакцину получили, и вторую. На сегодняшний день у нас имеется еще 30 добровольных согласий о том, что осуждённые хотят привиться».
 
Пока в орловских колониях доступен только «Спутник V». Вакцину в замороженном виде доставляют из местных ЦРБ. По словам врачей, пациенты переносят её хорошо, большинство сразу выходят на работу. Среди осуждённых ИК-5 есть несколько человек, которые трудятся за пределами колючей проволоки. Им прививка особенно необходима. 
 
Всего в орловских исправительных учреждениях отбывают наказание порядка 3,5 тысяч человек. За два месяца от коронавируса привились около 10% осужденных.



Юлия Сабельникова
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