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12:23, 17 июня 2021 года COVID-19 подтвердился у 49 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции (всего – 36 441).



На лечении – 1 121 человек. Накануне выписано 42 орловца (всего – 34 615). От последствий болезни скончалось 705 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 14 057 (всего – 5 264 047), число выздоровевших – 11 205 (всего – 4 839 705). Общее число летальных исходов – 127 992 (+416 случаев за сутки). На лечении – 296 350 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



