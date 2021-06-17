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12:25, 17 июня 2021 года Красный мост в Орле может быть сдан позже обозначенного ранее срока Переправа через Оку в центре города закрыта на реконструкцию 1 февраля 2021 года.





Красный мост в Орле может быть сдан позже, чем предполагалось ранее. Изначально срок окончания работ – ноябрь 2022 года. Но из-за задержек, возникших при внесении изменений в проект, которые, кстати, до сих пор не доработаны, главная переправа Орла может открыться на несколько месяцев позже. Такие риски сегодня были озвучены на заседании комитета по строительству орловского горсовета. Сдвинулись и сроки сдачи временного пешеходного моста - подрядчик планирует открыть его не раньше конца июля. Как заверил заказчик, за срывы строители будут оштрафованы. И это будут уже не первые взыскания. За некоторые нарушения подрядчика уже наказали почти на треть миллиона рублей. Дмитрий Кузнецов, начальник МКУ «УКС г. Орла»: «Одно предписание - за несвоевременную установку камер видеонаблюдения, предписание по археологическим работам, и предписание по толщине стенки труб, которые были использованы, не проектные. Подрядной организации представлено штрафов на сумму 300 тысяч рублей. При взаиморасчётах с них будет удержана эта сумма».



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Антон Киселёв



