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13:03, 17 июня 2021 года В Орле при входе в подъезд пострадала пенсионерка Следователям предстоит дать оценку действиям коммунальных служб.





11 июня в Заводском районе Орла пенсионерка получила травмы, заходя в подъезд, – сообщает сайт областного СК. По факту случившегося организована доследственная проверка, в ходе которой следователи изучат работу ответственных должностных лиц, дадут соответствующую оценку и примут процессуальное решение.





Артём Ежаков



