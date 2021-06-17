О состоянии Колхозного моста в Орле станет известно в середине июля

|
|
|Главная » Новости
13:30, 17 июня 2021 года
О состоянии Колхозного моста в Орле станет известно в середине июляК этому времени завершится техническое обследование переправы.
Техническое обследование Колхозного моста в Орле, перекрытого месяц назад, будет завершено во второй декаде июля, – сообщает сайт мэрии. Работу доверили брянской организации «Проект-сервис». Сумма работ оценена в 150 тысяч рублей.
После обследования и технического отчёта властями будет приниматься решение о дальнейших работах по восстановлению и приведению Колхозного моста в технически исправное состояние.
Напомним, что Колхозный мост появился в Орле в 1964 году и капитально ни разу не ремонтировался.
Артём Ежаков