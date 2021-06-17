«Зелёную рощу» возглавил Александр Муромский

После подписания трудового договора с Муромским глава Корпорации развития Орловской области Николай Шин прокомментировал назначение: «Он был приглашён на эту должность как опытный управленец, способный решать сложные и масштабные задачи, человек с высокой степенью ответственности, хорошо знающий свой родной город, область, своих земляков, а также инфраструктуру и правовую составляющую этой работы. Команда Корпорации развития Орловской области пополнилась опытным профессионалом, я этому рад, буду помогать и поддерживать. Желаю Александру Сергеевичу успеха на новом посту».