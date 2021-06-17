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13:31, 17 июня 2021 года

«Зелёную рощу» возглавил Александр Муромский

Экс-глава администрации Орла и советник губернатора стал генеральным директором регионального оператора по обращению с ТКО.


УК «Зелёная роща» объявила о назначении бывшего сити-менеджера Орла Александра Муромского генеральным директором организации. Муромский примет полномочия главы регоператора по обращению с ТКО от областной Корпорации развития, которая с середины января 2020 года занималась делами «Зелёной рощи» после отставки гендиректора Александра Ворожбита.
После подписания трудового договора с Муромским глава Корпорации развития Орловской области Николай Шин прокомментировал назначение: «Он был приглашён на эту должность как опытный управленец, способный решать сложные и масштабные задачи, человек с высокой степенью ответственности, хорошо знающий свой родной город, область, своих земляков, а также инфраструктуру и правовую составляющую этой работы. Команда Корпорации развития Орловской области пополнилась опытным профессионалом, я этому рад, буду помогать и поддерживать. Желаю Александру Сергеевичу успеха на новом посту».



Артём Ежаков
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