Главная » Новости



15:39, 17 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В орловских колониях вакцинируют заключённых.



- 20 июня – День медицинского работника. О работе в пандемию рассказали орловские врачи.



- Красный мост в Орле может быть сдан позже обозначенного ранее срока.



- Болховский завод получил лицензию на производство инсулиновой помпы.



- Когда появится второй выезд из Зареченского микрорайона?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



