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15:59, 17 июня 2021 года

На Орловщине родителей не пустят на вручение аттестатов без подтверждения отсутствия COVID-19

Решение было принято на заседании регионального штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.


Родителей и законных представителей орловских школьников пропустят на выпускные торжества только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба. Напомним, что вручения аттестатов о среднем образовании состоятся 25 и 26 июня. Мероприятия пройдут в традиционном формате со строгим соблюдением противоэпидемиологических требований.


Артём Ежаков
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