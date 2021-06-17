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15:59, 17 июня 2021 года На Орловщине родителей не пустят на вручение аттестатов без подтверждения отсутствия COVID-19 Решение было принято на заседании регионального штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.





Родителей и законных представителей орловских школьников пропустят на выпускные торжества только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба. Напомним, что вручения аттестатов о среднем образовании состоятся 25 и 26 июня. Мероприятия пройдут в традиционном формате со строгим соблюдением противоэпидемиологических требований.





Артём Ежаков



