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16:12, 17 июня 2021 года «Троицкие хороводы» в Орловской области перенесены на неопределенный срок Решение об этом принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба по коронавирусу.





В условиях риска роста заболеваемости COVID-19 праздничное мероприятие «Троицкие хороводы в Орловском полесье» перенесено на неопределенный срок до улучшения эпидситуации в регионе. Решение утверждено 17 июня на заседании оперштаба по коронавирусу.



Проведение XXII Международного фольклорного праздника было запланировано на 20 июня.



Решение аргументировано рядом фактором: увеличением показателя заболеваемости, среднего темпа прироста новых случаев COVID-19 и коэффициента его распространения, который сейчас составляет 1,03%, из-за чего смягчение противоэпидемических мер невозможно.





Артём Ежаков



