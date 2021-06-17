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16:48, 17 июня 2021 года Орловчанку оштрафовали на 150 тысяч рублей за фальсификацию избирательных документов Преступление произошло 8 сентября 2019 года, в день выборов депутатов VII созыва Госдумы.





Члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса оштрафовали на 150 тысяч рублей за фальсификацию избирательных документов. Об этом сообщает Орловский районный суд. Доказано, что на выборах депутатов Госдумы VII созыва 8 сентября 2019 года сотрудница избирательного участка №571 захотела создать видимость высокой явки, произвольно заполнила 5 бюллетеней за граждан, не пришедших на выборы, и опустила бланки в переносной ящик для голосования.



Решение суда не вступило в законную силу.





Артём Ежаков



