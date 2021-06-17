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17:29, 17 июня 2021 года В Орле открылся центр ЭКО Отделение вспомогательных репродуктивных технологий создано на базе Орловского перинатального центра.





В Орле в перинатальном центре заработало отделение экстракорпорального оплодотворения. Теперь в регионе эту процедуру можно пройти бесплатно – по полису ОМС. Раньше искусственное зачатие жителям области приходилось делать платно, нередко покидая для этого область. Новый центр за год поможет завести ребенка 350 орловским семьям.



В отделение уже поступило более 30 заявок. Всего же в год на базе нового центра могут провести до 1 200 процедур.



Возможность делать ЭКО в Орловской области появилась благодаря реализации нацпроекта «Демография». Врачи прошли обучение, и теперь на базе отделения работают четыре высококвалифицированных репродуктолога и два эмбриолога. Полученные знания будут применять на новейшем оборудовании.



Напомним, что Центр экстракорпорального оплодотворения в Орле должен был открыться ещё в прошлом году, однако пандемия не позволила этого сделать – строительство велось за счёт средств областного бюджета, а деньги потребовалось перераспределить на борьбу с коронавирусом. Стоимость ремонтных работ с учётом технологического оборудования составила 43,7 миллиона рублей. В течение 2020 – I квартала 2021 года было закуплено и установлено более 300 единиц медицинского и прочего оборудования на общую сумму 37 миллиона рублей.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рад, что мы смогли, несмотря на сложность ситуации с коронавирусом, в этот период выделить дополнительные средства, провести строительно-монтажные работы. Абсолютно убеждён, что те условия, то оборудование, которое сегодня имеется, позволит в полном объёме осуществлять эту услугу, ну и самое главное, что в последствии будут появляться новые жители нашего региона».

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Юлия Сабельникова



