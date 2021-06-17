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17:57, 17 июня 2021 года

Орловская областная филармония завершила сезон рок-аккордом

Масштабный двухчасовой концерт, в котором прозвучали рок-хиты конца XX - начала XXI века, буквально встряхнул поклонников. Сопровождал исполнителей Орловский Губернаторский симфонический оркестр.


В Орле прозвучали рок-хиты в исполнении солистов хора «ЛИК» в сопровождении Орловского Губернаторского симфонического оркестра.

Как рассказал дирижер Василий Шкапцов, готовиться к исполнению рок-хитов начали ещё до пандемии коронавируса.

Первая же песня группы Uriah Heep – Easy Livin’ в исполнении солиста Александра Кочергина зал раскачала сразу. Играть в сопровождении симфонического оркестра для многих рок-музыкантов давно уже привычное дело. Но в Орле эта история звучит в первый раз. Известные композиции преображаются, раскрывают свои новые стороны.

Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской областной филармонии: «Наше поколение, тем, кому за 50, в принципе, воспитывалось на них. Одна из первых пластинок, которую купил мне мой отец, это пластинка группы Queen «Ночь в опере». Это как раз то, что имеет отношение к сегодняшнему концерту».

На концерт пришли люди самых разных возрастов, и программа была выстроена так, чтобы каждая композиция нашла своего слушателя.

Павел Поляков солист, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «Такой репертуар подразумевает уже глубокий драйв, удовольствие! Это же мировые хиты, рок-хиты, самые настоящие, от корифеев, поэтому и репетировать, и петь такие произведения очень интересно, тем более в сопровождении такого большого коллектива как симфонический оркестр».

Стоит отметить прекрасных солистов, с удивительными глубокими голосами. На сцену поднимались Александр Кочергин, Михаил Поздняк, Елизавета Чубарова - она пела партию Монсеррат Кабалье в композиции Фредди Меркьюри «Барселона».

Свободе от академизма способствовал и дресс-код, выбранный исполнителями. Никаких платьев в пол и фраков, кроме дирижера, конечно. Джинсы, майки, кожаные аксессуары - полное погружение двух классических коллективов филармонии в предлагаемые обстоятельства.

Этот необыкновенный концерт, безусловно, можно назвать одним из самых интересных культурных событий года. Ждем продолжения.


Эва Стасюлевич
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