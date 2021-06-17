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18:14, 17 июня 2021 года В Орловской области приостановлено обратное перепрофилирование коронавирусных коек Сейчас для госпитализации с COVID-19 доступно около 260 мест от 866 развернутых в регионе.





Орловские больницы приостановили сворачивание коечного фонда. В данный момент в лечебных учреждениях области доступно порядка 260 мест из 866. Параллельно департаменту здравоохранения поручено создать необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Эта информация прозвучала на сегодняшнем заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы видим тенденцию к росту числа заболеваний: это касается и пневмонии, и новой коронавирусной инфекции. В связи с этим считаю обоснованным приостановление работы по выводу из ковидного статуса коек в лечебных учреждениях для возможного использованиях этих мест в ближайшей перспективе».





Артём Ежаков



