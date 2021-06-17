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18:20, 17 июня 2021 года В Орле подозреваемый в убийстве женщины и пенсионера признал вину На время расследования 35-летний мужчина взят под стражу.





В Орле избрали меру пресечения для подозреваемого в двойном убийстве. 35 летний мужчина, который, по версии следствия, лишил жизни свою знакомую и пенсионера, взят под стражу, – сайт областного СУ СК.



Напомним, что убийство произошло в одной из квартир в Железнодорожном районе областной столицы. Правоохранители считают, что мужчина поссорился со своей 47-летней подругой и убил её ударами ножа в шею и грудь. Затем подозреваемый несколько раз ударил 66-летнего хозяина жилища деревянным табуретом по голове, из-за чего пенсионер вскоре скончался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Орловцу грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



