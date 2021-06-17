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18:49, 17 июня 2021 года

Орёл стал площадкой для обсуждения вопросов патриотического воспитания молодежи

На форум «Память говорит» приехали представители из 10 регионов страны. Около 50 присоединились в онлайн формате.


Орёл во второй раз стал площадкой для проведения патриотического молодёжного форума «Память говорит». В этот раз мероприятие было посвящено 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На форум приехали представители Московской, Ленинградской, Воронежской, Тульской, Курской, Тамбовской, Смоленской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Бурятия и Якутии. 53 делегата приняли участие в форуме в режиме видео-конференц-связи.

Форум, собравший молодых парламентариев, был организован после реализации орловского проекта «Память говорит». В своё время фильм о свидетелях Великой Отечественной войны сняли на орловской земле.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Фильм - это история, история ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Сначала мы этот проект запустили по Орловской области, но его поддержала председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и Палата молодых законодателей, мы его транслируем сегодня по всей России».

Фильм - словно учебник, где о войне рассказывают свидетели тех страшных 40-х годов - выжившие герои. Особенно тяжелыми были первые месяцы войны, вспоминает ветеран Абрам Миркин. Тогда его, молодого курсанта, отправили в самое пекло. Не хватало ни знаний, ни опыта, ни боеприпасов. Но победу добыли благодаря патриотизму, мужеству и стойкости бойцов, а также благодаря дружбе народов нашей страны, отмечает наш земляк.

За время работы над документальным фильмом «Память говорит» возникло народное движение по сохранению исторической правды о нашей победе в Великой Отечественной.

Юлия Мальфанова председатель Совета молодых депутатов Орловской области: «Мы к этому шли! Я уверена, это движение принесет много пользы, но в первую очередь это сохранение правды, исторической правды о Великой Отечественной войне».

И сегодня участники форума рассмотрели вопрос о создании межрегионального общественного движения «Память говорит». Данное предложение было единогласно поддержано.

Среди задач общественного движения

- координация деятельности общественных патриотических организаций в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения;
- сохранение и защита исторической правды, памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны;
- развитие гражданско-патриотического, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан РФ, а также вовлечение граждан, организаций и институтов гражданского общества в постоянную совместную работу по осуществлению гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан.

По завершению официальной части гости возложили цветы к стеле «Орёл — город воинской славы», затем прошли к мемориальной «Стене памяти», отдав должное памяти защитникам Отечества.

Далее состоялась премьера второй части фильма «Память говорит. Свидетели Победы», которая была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.


Анна Вайсергисер
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