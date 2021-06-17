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18:50, 17 июня 2021 года

В Орле прошла церемония награждения медицинских работников

Торжество, приуроченное к профессиональному празднику работников здравоохранения, прошло сегодня в областной клинической больнице.


В Орле в преддверии Дня медицинского работника наградили лучших представителей профессии. Торжественная церемония прошла 17 июня в Орловской областной клинической больнице. Поздравления и награды работники здравоохранения получали от главы региона Андрея Клычкова и спикера облсовета Леонида Музалевского. Медиков отметили Почётными грамотами, Благодарностями Губернатора Орловской области и наградами областного Совета народных депутатов. Награды были удостоены 40 медработников.

«Вы по долгу своей службы оказались на самом переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, однако и до её возникновения ваша работа всегда была непростой, связана со спасением человеческой жизни. Врачи-инфекционисты, все работники специализированных организаций, профильных медицинских учреждений приняли на себя удар пандемии. Огромная вам благодарность за ваш труд», – цитирует Андрея Клычкова сайт областного правительства.

Леонид Музалевский также поблагодарил медиков: «Уважаемые медицинские работники! У вас замечательная, но в то же время очень сложная профессия. Она требует не только невероятной самоотдачи и самопожертвования, неравнодушия к людям, отзывчивости и милосердия, но и глубоких познаний, постоянного стремления к самосовершенствованию. Уверен, что об этой праздничной дате помнят многочисленные пациенты, которым вы вернули здоровье, спасли жизнь, и, конечно же, о ней помнят ваши близкие и родные. От Орловского областного Совета, жителей региона, себя лично я говорю вам искреннее спасибо. Низкий вам поклон. Счастья вам, благополучия, конечно же, здоровья. С праздником!».



Артём Ежаков
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