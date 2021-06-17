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18:52, 17 июня 2021 года Орловская прокуратура обязала чиновников выделить сироте квартиру Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства.





Прокуратура Залегощенского района добилась в суде выдачи сироте благоустроенной квартиры. Девушка потеряла родителей, будучи несовершенной – сначала умерла её мать, а затем отца лишили родительских прав. Так как своего жилья орловчанка не имеет, в 2013 году местная администрация поставила её на учёт, но, став совершеннолетней, жилплощадь девушка не получила. После вмешательства прокуратуры местные чиновники предоставили сироте благоустроенную квартиру, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



