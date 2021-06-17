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19:14, 17 июня 2021 года

Коммунисты планируют выдвинуть в Орловской области более 600 кандидатов в депутаты на выборы всех уровней

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции регионального отделения КПРФ.


С сегодняшнего дня представители КПРФ начали собирать подписи избирателей, хотя для парламентской партии это и не обязательно.

Список кандидатов на выборы депутатов всех уровней почти сформирован. Имена тех, кто будет баллотироваться в облсовет, выдвинут на областной партконференции 26 июня. В органы местного самоуправления - на районных и городских конференциях, которые пройдут в первой декаде июля. Предложения по кандидатам от КПРФ направили и в Госдуму. После 10 июля при обкоме откроется школа наблюдателей. Их подготовят более трёх тысяч.

Василий Иконников, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Для нас важна поддержка жителей Орловской области. В стране большой запрос на «левый поворот» - то, о чём компартия всегда говорила, и наши кандидаты в депутаты, более 600 человек, с сегодняшнего дня идут к жителям Орловской области, чтобы собрать подписи в их поддержку».



Татьяна Тимохина
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