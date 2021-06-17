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21:59, 17 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:45 на телеканале «Россия».





- Антиковидный щит выстраивают даже в местах не столь отдалённых. В орловских колониях вакцинируют заключённых.



- В Орле открылся Центр ЭКО. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий создано на базе Орловского перинатального центра.



- Лучшие патриотические практики обсуждают в Орле. На форум «Память говорит» собрались представители десяти регионов страны. Еще 49 – наблюдали в онлайн-режиме.



- В Орловской области вновь заговорили об ограничениях. Сегодня на оперштабе отменили Троицкие хороводы



- Левый поворот. Орловские коммунисты начали собирать подписи в поддержку своих кандидатов на выборы всех уровней.



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