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8:56, 18 июня 2021 года

На Орловщине продолжает расти поголовье сельхозживотных

Данные о состоянии животноводства опубликованы в отчёте территориальной службы статистики.


В Орловской области выросло поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Об этом можно судить, исходя из данных Орёлстата. Из отчёта следует, что к 1 июня 2021 года в регионе насчитывалось 43,5 тыс. коров (+5,1% к 1 июня 2020 года), 727,6 тыс. свиней (+21,9%), 56,8 тыс. овец и коз (+1,1%) и 2 млн 725,1 тыс. птицы (+36,4%). Тем не менее, число крупного рогатого скота снизилось. На начало июня в стадах региона насчитывалось 154,5 тыс. этих животных – на 11% меньше, чем год назад и на 8% меньше, чем 1 января 2021-го.

Что касается продуктов животноводства, то в сравнении с прошлым годом существенно возросла добыча мяса. В январе-мае этот показатель в хозяйствах всех категорий составил 95,6 тыс. тонн (+13%), однако на 0,1% снизилось производство молока и 4,3% – производство яиц.


Артём Ежаков
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