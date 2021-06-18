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7:57, 18 июня 2021 года Орловцы стали реже обращаться к страховщикам В первом квартале 2021 года было заключено 102,6 тыс. страховых договоров – на 5 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2020-го.





В январе-марте 2021 года в Орловской области уменьшилось число заключённых договоров со страховыми компаниями – этот показатель составил 102,6 тыс., что на 5 тыс. меньше, чем за первый квартал 2020-го. Соответственно, уменьшилось число страховых премий – на 2,8%. Всего за первые три месяца текущего года страховщики выплатили орловцам 356,5 миллиона рублей, – сообщает пресс-служба Центробанка.



Отмечается, что в регионе стали реже страховать жизнь, а также заключать соглашения против несчастных случаев и болезней. В первом случае показатель упал сразу на треть. С другой стороны, на 2,5% увеличилось оформление полисов ОСАГО – в первом квартале 2021-го их было выдано 48,5 тысяч.





Артём Ежаков



