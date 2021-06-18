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7:03, 18 июня 2021 года

Орловские полицейские раскрыли две дачные кражи

В преступлении подозревают 34-летнего ранее судимого мужчину.


В Орле 34-летний ранее судимый житель Орловского района стал фигурантом уголовного дела о двух дачных кражах. Пострадавшими оказались две жительницы СНТ «Ягодка». Общей добычей злоумышленника стали радиоприёмник, магнитофон, опрыскиватель, самовар обогреватель, тележка, инструменты, часы и другое имущество на сумму в 11 тысяч рублей.

Радиоприёмник подозреваемый уже отдал полицейским, сейчас правоохранители ищут оставшуюся часть похищенного.

Мужчине вменяют ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается, – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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