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7:03, 18 июня 2021 года Орловские полицейские раскрыли две дачные кражи В преступлении подозревают 34-летнего ранее судимого мужчину.





В Орле 34-летний ранее судимый житель Орловского района стал фигурантом уголовного дела о двух дачных кражах. Пострадавшими оказались две жительницы СНТ «Ягодка». Общей добычей злоумышленника стали радиоприёмник, магнитофон, опрыскиватель, самовар обогреватель, тележка, инструменты, часы и другое имущество на сумму в 11 тысяч рублей.



Радиоприёмник подозреваемый уже отдал полицейским, сейчас правоохранители ищут оставшуюся часть похищенного.



Мужчине вменяют ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается, – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



