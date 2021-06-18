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9:17, 18 июня 2021 года Орловская выпускница набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе Идеальный результат показала ученица школы №12 г. Орла Ева Елисеева.





Выпускница школы №12 г. Орла Ева Елисеева набрала 200 баллов на единых госэкзаменах по русскому языку и литературе, – сообщает в своем Instagram руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Результаты испытания по русскому языку стали известны накануне. Стопроцентный результат показали 39 выпускников, 42% сдававших получили от 80 до 99 баллов.





Артём Ежаков



