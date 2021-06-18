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10:00, 18 июня 2021 года

В Орле создадут устройство для диагностики интернет-зависимости

Разработкой занялась компания «ЦентрПрограммСистем» – резидент Орловского кластера ГЛОНАСС.


На Орловщине силами компании «ЦентрПрограммСистем» идет разработка программно-аппаратного комплекса для диагностики интернет-зависимости у молодежи. В этом резидента Орловского кластера ГЛОНАСС поддерживает Фонд содействия инновациям.

Работа устройства будет строиться на основе сигналов электроэнцефалографии – с надетой на голову гарнитурой человек будет выполнять определенные задания. В приборе применят технологии интеллектуального анализа нейрофизиологических данных, технологии геймификации (использование игровых элементов и механик в неигровых ситуациях), а также механизмы адаптации комплекса под респондентов.

Фото с сайта областного правительства


Артём Ежаков
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