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10:00, 18 июня 2021 года В Орле создадут устройство для диагностики интернет-зависимости Разработкой занялась компания «ЦентрПрограммСистем» – резидент Орловского кластера ГЛОНАСС.





На Орловщине силами компании «ЦентрПрограммСистем» идет разработка программно-аппаратного комплекса для диагностики интернет-зависимости у молодежи. В этом резидента Орловского кластера ГЛОНАСС поддерживает Фонд содействия инновациям.



Работа устройства будет строиться на основе сигналов электроэнцефалографии – с надетой на голову гарнитурой человек будет выполнять определенные задания. В приборе применят технологии интеллектуального анализа нейрофизиологических данных, технологии геймификации (использование игровых элементов и механик в неигровых ситуациях), а также механизмы адаптации комплекса под респондентов.



Фото с сайта областного правительства





Артём Ежаков



