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10:47, 18 июня 2021 года Инфляция в Орловской области снова превысила показатели по России и ЦФО В мае показатель роста составил 6,54%.





Уровень инфляции на Орловщине снова превысил показатели по России и Центральному федеральному округу, – следует из отчета Центробанка. В апреле этот показатель составлял 5,82% (5,97% по России и ЦФО), в мае – 6,54% (6,02% по России и ЦФО).



Аналитики объясняют эту ситуацию по большей части факторами федерального характера – ростом издержек производителей и высоким спросом на отдельных непродовольственных рынках. Существенно повлияло на майскую цифру подорожание проезда в общественном транспорте, из-за чего уровень инфляции в сфере услуг поднялся с 3,20% до 3,72%.



Соответственно, подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Инфляция на продовольствие в мае составила 7,89% против 7,20% в апреле. Непродовольственная продукция выросла в цене на 7,01%, месяцем ранее показатель составлял 6,16%.





Артём Ежаков



