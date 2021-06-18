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10:55, 18 июня 2021 года Российское движение школьников Орловской области подвело итоги учебного года На сегодняшний день в движении состоят чуть больше 2500 юных орловцев.





На днях в региональном отделении Российского движения школьников подвели итоги учебного года. За это время ребята активно принимали участие в творческих и спортивных мероприятиях, изучали историю родного края, занимались поисковой и исследовательской деятельностью. Встреча, которая прошла в орловском Дворце пионеров, началась с награждения - грамоты и подарки получили участники РДШ, которые принимали участие в региональных и всероссийских конкурсах. После чего ребята продемонстрировали свои творческие и спортивные способности. Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина: «В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с областной пионерской организацией «Орлята» и ведем в этом направлении большую работу. В августе у орловского регионального отделения РДШ пройдет смена в оздоровительном детском центре «Елочка». Мария Терехова, участница российского движения школьников (г. Малоархангельск): «Российское движение школьников дает возможность развиваться, находить новых друзей, показывать себя». Мария Гордеева, участница российского движения школьников (г. Орел): «Это уникальная организация, в которой каждый ребенок может найти что-то свое, то есть дело по душе. Я уже выступаю в отряде «Кислород» в роли наставника».





Юлия Опанасюк



