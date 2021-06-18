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11:40, 18 июня 2021 года

В Орле открылась выставка Товарищества орловских художников

В этом году творческому союзу исполнится 33 года


В Орловском областном выставочном центре открылась выставка Товарищества орловских художников. За 33 года своего существования творческий союз провел более 250 выставок в Орле и других городах страны. ТОХ также принимает участие во всероссийских фольклорных фестивалях. Одно из направлений деятельности союза – участие в восстановлении храмов.
 
В Товарищество орловских художников входят около ста человек. Каждый из них своей обязанностью считает популяризацию художественного творчества, сохранение и развитие традиций изобразительного искусства и народных ремесел.
 
На выставке представлены технически разноплановые работы - масло, акварель, пастель, карандаш. Почти все члены ТОХ профессиональные художники, многие из них окончили профильные вузы и сейчас сами преподают живопись. 
 
В этом году многие члены ТОХ за вклад в популяризацию искусства отмечены Почетными грамотами мэра Орла.



Эва Стасюлевич
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