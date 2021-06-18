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11:47, 18 июня 2021 года COVID-19 найден у 51 орловца, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 июня, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 36 492).



На лечении – 1 123 человека. Накануне выписано 46 орловцев (всего – 34 661). От последствий болезни скончалось 708 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 17 262 (всего – 5 281 309), число выздоровевших – 10 954 (всего – 4 850 659). Общее число летальных исходов – 128 445 (+453 случая за сутки). На лечении – 302 205 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



