COVID-19 найден у 51 орловца, трое скончались

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11:47, 18 июня 2021 года
COVID-19 найден у 51 орловца, трое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 июня, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 36 492).
На лечении – 1 123 человека. Накануне выписано 46 орловцев (всего – 34 661). От последствий болезни скончалось 708 жителей региона (+3 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 17 262 (всего – 5 281 309), число выздоровевших – 10 954 (всего – 4 850 659). Общее число летальных исходов – 128 445 (+453 случая за сутки). На лечении – 302 205 человек.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков