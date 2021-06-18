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12:10, 18 июня 2021 года

Орловскую птицефабрику наказали за неправильную утилизацию биоотходов

Суд приостановил деятельность организации на 30 суток.


В Урицком районе Орловской области во время внеплановой проверки ООО «Производственное объединение замкнутого цикла Свеженка» вскрыты нарушения хранения и утилизации биологических отходов сельскохозяйственных птиц, – сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Специалистами было установлено, что останки хранились вне специальных емкостей и зарывались в землю, а помет, яичные скорлупы, перья и куриные лапы складировались и захоранивались за территорией фабрики, в том числе и на землях сельхозназначения.

Все это могло привести к возникновению вспышки опасных для человека и животных заболеваний. Решением суда деятельность ООО «ПОЗЦ Свеженка» приостановлена на 30 суток.


Артём Ежаков
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