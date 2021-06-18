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12:40, 18 июня 2021 года

Орловец проведет в колонии шесть с половиной лет за 19 эпизодов краж и грабежей

Общий размер причиненного потерпевшим ущерба составил около 1,6 млн рублей.


Заводской районный суд Орла приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима мужчину, совершившего 19 эпизодов краж и грабежей, то есть открытого хищения имущества, совершенного с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Также инстанция удовлетворила три гражданских иска от потерпевших.

Преступления уложились в промежуток с января по май 2020 года. Мужчина проникал в дома и в отсутствие жильцов похищал находящееся в домах имущество: ювелирные украшения, деньги и продукты питания. Общая сумма ущерба составила порядка 1,6 млн рублей.


Артём Ежаков
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