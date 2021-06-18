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12:50, 18 июня 2021 года Добровольцы орловского отряда «ЛизаАлерт» участвовали в поисковых учениях в Курской области Совместные тренировки проходят регулярно - как в городе, так и на природе. О том, как «лисы» прочёсывали лес, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Мария Семак.





Добровольцы орловского отряда «ЛизаАлерт» участвовали в поисковых учениях в Курской области. Согласно вводной, в лесу пропали пожилая женщина с внуком. С собой у них ни еды, ни воды, ни телефона. Скоро стемнеет. А ночью, даже знакомые места, могут быть опасны. Осложняет ситуацию состояние здоровья одного из потерявшихся. К поиску привлечены отряды двух регионов. Прежде, чем поисковики отправятся «чесать лес» - внимательно осматривать каждый куст, каждую лужу, их сформируют по группам. Это - «лисы». Их снабдят навигаторами и фонарями. Территорию разобьют на квадраты. Все сосредоточены и собраны. На кону - человеческие жизни. Об этом помнят даже на учениях. В курских лесах отрабатывают схему поисков в природной среде. С новобранцами отряда «ЛизаАлерт» работают опытные поисковики и представители профессиональных структур. В этот раз участие в сборах приняли большем 50-ти человек. Новички попробовали силы в самых разных направлениях. 20 июня, в Медведевском лесу под Орлом состоятся практические занятия для новичков. Начало в 10:30. Подробности - в Лето для поисковиков - особенно напряженная пора. Люди уходят в лес по грибы, по ягоды и - теряются. Поэтому от учений в другом регионе до учений на своей территории - промежуток короткий. Уже в это воскресенье,, в Медведевском лесу под Орлом состоятся практические занятия для новичков. Начало. Подробности - в официальной группе орловского отряда «ЛизаАлерт» в соцсетях.





Мария Семак



