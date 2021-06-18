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12:57, 18 июня 2021 года Более 40 сотрудников орловского селекционно-гибридного предприятия получили первую дозу вакцины против COVID-19 Вакцинацию проводили в передвижном ФАПе, который оборудован всем необходимым.





Сегодня первую дозу прививки против коронавирусной инфекции получили более 40 сотрудников селекционно-гибридного предприятия, расположенного на территории Орловской области. По словам руководителей, первая коллективная вакцинация началась в компании два месяца назад. Тогда прививку против COVID-19 получили более 30 человек. Сейчас, когда в других регионах отмечается рост числа заболевших, многие работники приняли решение и внесли прививку в список обязательных дел на ближайшее время. Вакцинацию на предприятии проводили медики поликлиники № 1 города Орла. Елена Лаврова, заместитель главного врача поликлиники №1 г. Орла: В наличии у нас сейчас две вакцины: ГамКовидВак (Спутник V) и ЭпиВакКорона. Переносят неплохо. Делают все, старше 18 лет, у кого нет аллергии на куриный белок и тяжелых аллергических реакций в анамнезе». Максим Корогодин, руководитель службы охраны труда на предприятии: «Сам я - привитый. Хочу сказать, что никаких побочных эффектов не было ни в первый раз, ни во второй. Прививку перенес хорошо и рекомендую всем сделать прививку от коронавируса, потому что надо заботиться о своих близких, о своих родных».





Юлия Сабельникова



